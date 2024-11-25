Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 09:58
İstanbul Norm Fazlası Atama

İyi günler. İstanbul?da çalışıyorum norm fazlası olduğum için tercih yaptım fakat tercihim gelmedi resen de atanmadım. Kılavuza göre 22 Kasımda ilçeler arası tercihler açılacaktı fakat açılmadı. Aynı durumda olan var mı ? Yapmamız gereken bir şey var mı ?

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