Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2024 10:16
hastanede çalışan büro personeli
merhabalar sağlık bakanlığında çalışan büro personellerinin toplam maaşı ne kadar oluyor. nöbet vs. leri var mı acaba.

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