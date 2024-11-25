Psikiyatriye sevk nöroloji kaydı

Selamünaleyküm bu hafta psikolojiye sevk edildim geçmişte herhangi bir psikoloji kaydım ve ilacım yok devam eden hiçbir sıkıntım yok psikolojik ama polis okuluna girerken hastaneye çıkmak için komserler bahane uydurun öyle çıkın demişti bende migrenim var demistim hastane ye öyle kayıt oluşturdum nöroloji ye aurali migren tanısiyla laroxl yazmis ama ilacı hic almadim kullanamadım da psikiyatri d dilimden sıkıntı yaşar miyim

Selamünaleyküm bu hafta psikolojiye sevk edildim geçmişte herhangi bir psikoloji kaydım ve ilacım yok devam eden hiçbir sıkıntım yok psikolojik ama polis okuluna girerken hastaneye çıkmak için komserler bahane uydurun öyle çıkın demişti bende migrenim var demistim hastane ye öyle kayıt oluşturdum nöroloji ye aurali migren tanısiyla laroxl yazmis ama ilacı hic almadim kullanamadım da psikiyatri d dilimden sıkıntı yaşar miyim