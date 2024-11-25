Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Kasım 2024 11:15
Psikiyatriye sevk nöroloji kaydı
Selamünaleyküm bu hafta psikolojiye sevk edildim geçmişte herhangi bir psikoloji kaydım ve ilacım yok devam eden hiçbir sıkıntım yok psikolojik ama polis okuluna girerken hastaneye çıkmak için komserler bahane uydurun öyle çıkın demişti bende migrenim var demistim hastane ye öyle kayıt oluşturdum nöroloji ye aurali migren tanısiyla laroxl yazmis ama ilacı hic almadim kullanamadım da psikiyatri d dilimden sıkıntı yaşar miyim

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