Psikiyatriye sevk ve nöroloji kaydı

Depremzedeyim ben ondan sevk olundum.D dilimi verecekler muhtemelen gih olsun isterim açıkçası ama sgk geçmiş kayda bakarsa o tanı ve ilaç sıkıntı yaparmi

Depremzedeyim ben ondan sevk olundum.D dilimi verecekler muhtemelen gih olsun isterim açıkçası ama sgk geçmiş kayda bakarsa o tanı ve ilaç sıkıntı yaparmi