Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Kasım 2024 11:15
Psikiyatriye sevk ve nöroloji kaydı

Selamünaleyküm bu hafta psikolojiye sevk edildim geçmişte herhangi bir psikoloji kaydım ve ilacım yok devam eden hiçbir sıkıntım yok psikolojik ama polis okuluna girerken hastaneye çıkmak için komserler bahane uydurun öyle çıkın demişti bende migrenim var demistim hastane ye öyle kayıt oluşturdum nöroloji ye aurali migren tanısiyla laroxl yazmis ama ilacı hic almadim kullanamadım da psikiyatri d dilimden sıkıntı yaşar miyim


Solotürk0123
Aday Memur
25 Kasım 2024 13:50
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umtblc
Memur
25 Kasım 2024 13:51

rahat ol hiçbişey olmaz. millet yıllarca psikiyatriye gittigi halde d dilimi almak için ebeleniyor sen ufacık birşeyden d dilimi diyorsun. rahat ol kafanı takma birşey olmaz


Solotürk0123
Aday Memur
25 Kasım 2024 13:55
Depremzedeyim ben ondan sevk olundum.D dilimi verecekler muhtemelen gih olsun isterim açıkçası ama sgk geçmiş kayda bakarsa o tanı ve ilaç sıkıntı yaparmi
umtblc, 15 dk. önce

rahat ol hiçbişey olmaz. millet yıllarca psikiyatriye gittigi halde d dilimi almak için ebeleniyor sen ufacık birşeyden d dilimi diyorsun. rahat ol kafanı takma birşey olmaz


umtblc
Memur
25 Kasım 2024 14:01

kardeşim sen gihlik d dilimi işlerini bir anlık birşey sanırıyorsun heralde. 2 sene civarı pisikiyatriye gidip geliyorsun 6 ayda bir kurula giriyorsun öyle ha diyince d dilimi gih olamıyorsun

Solotürk0123, 11 dk. önce
Depremzedeyim ben ondan sevk olundum.D dilimi verecekler muhtemelen gih olsun isterim açıkçası ama sgk geçmiş kayda bakarsa o tanı ve ilaç sıkıntı yaparmi

Solotürk0123
Aday Memur
25 Kasım 2024 14:03
Devrem süreç i cok araştırdım uzun biliyorum sorum su geçmişte sgk bu tani dan 98b yapar mi
umtblc, 5 dk. önce

kardeşim sen gihlik d dilimi işlerini bir anlık birşey sanırıyorsun heralde. 2 sene civarı pisikiyatriye gidip geliyorsun 6 ayda bir kurula giriyorsun öyle ha diyince d dilimi gih olamıyorsun


umtblc
Memur
25 Kasım 2024 14:05

geçmişle alakalı bir sorun yaşayacagını düşünmüyorum bence çok kafana takma

Solotürk0123, 3 dk. önce
Devrem süreç i cok araştırdım uzun biliyorum sorum su geçmişte sgk bu tani dan 98b yapar mi
Toplam 6 mesaj

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