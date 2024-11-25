Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 11:29
Ocak 2025 Aile birliği - eş durumu tayini hakkında

Bu konu ile ilgili bir kaç sorum olacak. Eşim ankara'da sağlık bakanlığında çalışıyor, ben ise beypazarında öğretmenim (elektrik-elektronik)

-Ocak 2025 aile birliği tayinlerinde merkeze gelememe gibi bir durumum olabilir mi? Hangi şartlarda eş durumu tayini yapılamayabilir?

-Başvuru anında evlilik süresi önemli midir?

Bilgisi ve tecrübesi olan meslektaşlarım cevap yazarsa sevinirim.

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