Ocak 2025 Aile birliği - eş durumu tayini hakkında

Bu konu ile ilgili bir kaç sorum olacak. Eşim ankara'da sağlık bakanlığında çalışıyor, ben ise beypazarında öğretmenim (elektrik-elektronik)

-Ocak 2025 aile birliği tayinlerinde merkeze gelememe gibi bir durumum olabilir mi? Hangi şartlarda eş durumu tayini yapılamayabilir?

-Başvuru anında evlilik süresi önemli midir?

Bilgisi ve tecrübesi olan meslektaşlarım cevap yazarsa sevinirim.