Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Kasım 2024 12:00
disiplin cezam mebbisten silinmiş... nedeni ne olabilir ?

disiplin cezalarım mebbis kişisel bilgiler modülü ceza karar kaydı bilileri kısmında görünmüyor şimdi. yani vardı silinmiş... nedeni ne olabilir ?


murat_326
Şube Müdürü
25 Kasım 2024 12:19

Cezayı kurumun onaylamismıydi


gokhankakiz
Daire Başkanı
25 Kasım 2024 12:50
görünüyordu daha önce söylediğim yerde ama şimdi göremiyorum. kurum onayladı mı bilmiyorum.

gokhankakiz
Daire Başkanı
25 Kasım 2024 13:49

güncel


murat_326
Şube Müdürü
25 Kasım 2024 13:53

Bence onaylamamistir, bu sefer affedelim demiş lerdir daha ne istiyon dinlendirme her tarafta

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