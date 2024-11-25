KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Kasım 2024 12:18
Dhmi apron memurluğu

Arkadaslar p3 puanım 83,43 sıralama 183 havacilık yönetimi mezunuyum apron memurluğu gelir mi gelmezse 4001 den ne tercih edebilrim gecmis yıllara göre tahmini olanlar varsa ve cevaplarsa sevinirim


kasiyer48
Aday Memur
25 Kasım 2024 13:26

Alım sayıları güzel olursa apron için denenebilir hocam

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