KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


25 Kasım 2024 12:48
Hagb kararı ve güvenlik soruşturması

Sözleşmeli er liği tek taraflı fesh ettiğim için dava açıldı.ilk başta 1 yıl sonra indirim uygulanıp 6 ay aynı şekilde 5 ay en son hagb verildi.denitim hala devam ediyor. Sizce kazansam eğitimde elenirmiyim.Hagb ı olupta sorun yaşamayan varmı gören duyan yaşayan varmı?

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