Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Kasım 2024 13:14
reesen emeklilik

01.01.1961 doğumlu devlet memuru, 1978 yılında yaş tahsisi yaparak doğum tarihini 01.01.1960 olarak değiştiriyor, devlet memurları emeklilik mevzuatında 18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltmeleri büyütme veya küçültme emeklilikte dikkate alınmaz diyor. Yukarıda bahsettiğim memur emeklilik işlemlerinde doğum tarihi 1961'mi yoksa 1960 olarak mı değerlendirilecek.


imrancuhadar
Memur
25 Kasım 2024 13:57

https://www.memurlar.net/haber/845699/5434-ve-5510-a-gore-yas-tashihi-kurallari.html

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalım%40 engel raporuyla "Erken Emeklilik" başvurum neden reddedildi?Kasım ayı enflasyon beklentileriRefah PayıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÜnvan değişikliği 2025 kamu işçilerinin ikramiye ve tediyeleri2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Ek iş olarak neler yapılabilir?

Sözlük

Şüphecilik Septisizm 1 interstellar 1 kaç yaşındasın 1 dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1 Anne klasikleri 3 necmettin yılmaz 1 Nostaljik Perde 3 kamuda tüm taşeron işçilere kadro müjdesi 5 Reklamlardan siteyi kullanamamak 6 yağmur 1

Son Haberler

Bakan Tekin: Dijital medyanın sağlıklı kullanımı için yasal metin hazırlıyoruzÇaldıkları özel halk otobüsünü parçalayıp satmaya çalıştılarKurumlar arası yer değiştiren öğretmen veya memur yolluğunu hangi kurumdan alır?Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeliRutte: Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi