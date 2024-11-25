Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Kasım 2024 13:14
Resen emeklilik

01.01.1961 doğumlu devlet memuru, 1978 yılında yaş tahsisi yaparak doğum tarihini 01.01.1960 olarak değiştiriyor, devlet memurları emeklilik mevzuatında 18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltmeleri büyütme veya küçültme emeklilikte dikkate alınmaz diyor. Yukarıda bahsettiğim memur emeklilik işlemlerinde doğum tarihi 1961'mi yoksa 1960 olarak mı değerlendirilecek.


imrancuhadar
Memur
25 Kasım 2024 13:57

https://www.memurlar.net/haber/845699/5434-ve-5510-a-gore-yas-tashihi-kurallari.html


Erildeniz
25 Kasım 2024 14:08

Teşekkür ederim, aradığım cevabı net olarak aldım, sağolun.

imrancuhadar, 2 saat önce

https://www.memurlar.net/haber/845699/5434-ve-5510-a-gore-yas-tashihi-kurallari.html

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