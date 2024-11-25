KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Kasım 2024 13:25
arkadaşlar bilgi verebilir misiniz?
yeni sınav içeriğine göre. Türkçe matematik vatandaşlık çıkmayacak mi sınavda. hiçbir sey anlamadim

Çok Yazılan Konular

Memur biri öğretmen olarak atanırsa nasıl istifa edecek?Ankara'da yaşayan Konya'nın Kulu ilçesini yazmayı düşünenler2025 kpss biyoloji öğretmenliği tavsiye2024 Öabt Hk.Atanan arkadaşlara hayırlı olsun.

Sözlük

dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1 Nostaljik Perde 3 nükleer tehlike 3 Bugün olanlar 5 Buzda düşmek 1 necmettin yılmaz 1 interstellar 1 karlar düşer 1 sofraya tek kapta konulan yemek 3 Şüphecilik Septisizm 1

Son Haberler

Bakan Tekin: Dijital medyanın sağlıklı kullanımı için yasal metin hazırlıyoruzÇaldıkları özel halk otobüsünü parçalayıp satmaya çalıştılarKurumlar arası yer değiştiren öğretmen veya memur yolluğunu hangi kurumdan alır?Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeliRutte: Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi