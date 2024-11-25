Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 13:41
Merkezde müdür yardımcısı olmak?

Merhaba hocalarım. İlk matematik öğretmeniyim. Ilçede çalışıyorum. Merkeze geçebilmek şu an için imkansız gibi. Sizce henüz hiç idari iş bilmeyen biri kadrolu müdür yardımcısı olursa çok zorlanır mi? Il içi hakkım saklı kalır mı, yani atandiktan 1 sene sonra öğretmen olarak isteyebilir miyim tayin? Samimi yorumlarını bekliyorum, teşekkür ederim.

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