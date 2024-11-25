Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 13:43
Sonradan engelli eş durumu tayini

sonradan yaşadığım kronik bi hastalığımın ilerlemesinden dolayı %43 engelli raporu aldım. eşim emniyet personeli. ben engelliğimle alakalı tayin istesem eşim eş durumu tayininde bana tabi olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

24 kasım da bitiyor ama uzman ve başöğretmenlik yokNorm fazlası resen atamaHangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Tebliğ edilmeden resen atanmakEmekli sandığı memur prim günümü nasıl öğrenirim?Mazeret İzni ile Yurtdışına Çıkmaİstanbul gaziosmanpaşa promosyonAnkara Norm Kadro Fazlalığı Resen AtamaPendik promosyon24 Kasım ' da il dışı atama istiyoruz

Sözlük

Nostaljik Perde 3 necmettin yılmaz 1 dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1 korku inşa etmek 2 Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 2 sevabımı çaldın 1 günaydın sözlük 1 Mesleğin sevgili edinimine katkısı 2 Kremalı bisküvinin,kremasını yemek 1 incir reçeli 1

Son Haberler

Bakan Tekin: Dijital medyanın sağlıklı kullanımı için yasal metin hazırlıyoruzÇaldıkları özel halk otobüsünü parçalayıp satmaya çalıştılarKurumlar arası yer değiştiren öğretmen veya memur yolluğunu hangi kurumdan alır?Erdoğan: Kadına el kaldıran mutlaka cezasını çekmeliRutte: Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi