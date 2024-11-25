Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Kasım 2024 14:16
657 Tekniker maaşı

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657 Tabi olarak bilgisayar, elektrik.inşaat yada iş sağlıpı güvenliği gibi tekniker maaşları ne kadar acaba. Memurlar.net maaş robotunda yazılan bilgiler doğrultusunda çıkan maaşlar ne kadar doğru acaba? tekniker olan biri yazabilir mi?


Katre52
Şube Müdürü
25 Kasım 2024 14:56

maaş robotu birebir doğru yeni başlayan tekniker için derece kademeyi 8/3 olarak girin


VHKİ-MEB
Aday Memur
25 Kasım 2024 15:13

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı yazmaz. Onlar ek görev yapıyor bildiğim kadarıyla.


diyarıgurbet
Aday Memur
25 Kasım 2024 15:21

iş sağlığı ve güvenliği teknikeriyim.Anladığım kadarıyla maaş robotunda çıkan rakamla aynı gibi maaşlar

VHKİ-MEB, 1 saat önce

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı yazmaz. Onlar ek görev yapıyor bildiğim kadarıyla.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
25 Kasım 2024 15:37

9/2

Katre52, 2 saat önce

maaş robotu birebir doğru yeni başlayan tekniker için derece kademeyi 8/3 olarak girin


VHKİ-MEB
Aday Memur
25 Kasım 2024 15:53

İSG teknikeri demişsiniz pardon, kamuda sadece İSG uzmanı alınıp onlarında da kendi asıl görevlerinin yanında çalışma saatleri dahilinde ek görev yaptıklarını sanıyordum, İSG teknikeri alındığını bilmiyordum.

Ben de İSG önlisans okudum, konuyla ondan ilgilendim, başka alanda lisans okudum, İSG yüksek lisans yapıp B sınıfı İSG uzmanı olmak istiyorum.

diyarıgurbet, 1 saat önce

iş sağlığı ve güvenliği teknikeriyim.Anladığım kadarıyla maaş robotunda çıkan rakamla aynı gibi maaşlar

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