Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 14:24
Meslek lisesinde günde 10 saat ders olmamalıdır

Meslek lisesi 12. Sınıf öğrencilerinin şuan bir gün 9 saat dersi bir gün de 10 saat dersi bulunmaktadır.

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenci için günlük 8 saat ders ideal olandır.

İşletme nedeni ile okul ile bağı zayıflayan öğrencilerin bir çoğu okul günlerinde devamsızlık yapmaktadırlar bu nedenle zaten dersler öğrencilerin katılım azlığı nedeniyle verimli olamamaktadır

Hal böyleyken öğrenciyi ve öğretmeni 10 saat okulda tutmak mantıklı değildir

2026-2027 eğitim öğretim yılında ise ders saati 1 gün 10 bir gün 11 e çıkacaktır.

Şu tabloda 11 saat ders gören öğrencinin okuldan çıkış saati 6 buçuk olacaktır

Büyükşehir şartlarında öğretmeni ve öğrenciyi bu saatlere kadar okulda tutmanın mantıklı bir yönü olmadığını düşünüyorum.

Öğretim programlarında değişiklik yaparak, günlük ders saati en çok 9 saati geçmemelidir.

İdeal olan ise 8 dir


Lecturer55
Aday Memur
25 Kasım 2024 15:18

El yükseltiyorum Meslek Liseleri olmamalıdır

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