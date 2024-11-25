Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2024 15:55
Aile Hekimliği Hemşireliği

Arkadaşlar merhaba. Araştırma hastanesinde hemşireyim. Aile hekimliği hemşireliğine geçme işlemleri nasıl oluyor. Sağlık müdürlüğü ilana mı koyuyor ya da biz mi ihtiyacı olan aile hekimini bulup anlaşıyoruz? Bilgisi olan yazabilrise sevinirim şimdiden teşekkürler.

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