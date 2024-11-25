Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Kasım 2024 16:07
Şikayet dilekçesini nasıl öğrenebilirim?

Arkadaşlar birisi beni şikayet etti müdürlüğe haklı olduğum halde iftira attı. Müdürlükte bunun haksız olduğunu bildiği için üstünü kapattı olayın ama ben bunun yanına kalsın istemiyorum. Çünkü hala alanda rahat bırakmıyor beni. Şikayet edeceğim mahkemeye ama o dilekçeye ulaşmam lazım. Nasıl ulaşabilirim?

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