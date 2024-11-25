KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Kasım 2024 16:15
Merkezi Atamadan Sonra Unvan Değişikliği?

Arkadaşlar merhaba.

kamuilan.sbb'nin ilanlarında memur diye verilen ilanın içeriğini okuyunca 4/B sözleşmeli dendiğini görünce memur /sözleşmeli mevzusu bende iyice karıştı. Herhangi bir bakanlığa işletme mezuniyetimi kullanarak merkezi atamada atandığımda ileride mimar kadrolarına geçmek için 2026 kpss mi gözetmek zorundayım yoksa unvan değişikliği sınavından yararlanabiliyor muyum? Mevzuata baktım daha da karıştı aklım.

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