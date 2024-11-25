Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Kasım 2024 16:16
muvazzaf Astsubay

muvazzaf astsubay olmaya hak kazandım fakat sağlık heyeti safra kesesi ameliyatı olduğum için eledi. Askerliğimi yedek Ast.subay olarak yaptım başına böyle birşey gelen varmı nasıl bir çözüm bulmalıyım hakkımı savunmak istiyorum.

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