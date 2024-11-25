Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Kasım 2024 16:33
BES-AR: Yoksulluk Sınırı 78 bin 617 lira olmuştur.

BES-AR: Yoksulluk Sınırı 78 bin 617 lira olmuştur.

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