Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


25 Kasım 2024 16:35
GİH'ten YHS Geçiş Lütfen Yardım...

Arkadaşlar Adalet Bakanlığında 4B İKM olarak çalışan bir kişi farklı bir kamu kurumuna YHS'den Şoför olarak 1 yıllık ceza süresine takılmadan atanabilir mi?

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