Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Kasım 2024 16:56
sağlık yönetmeliği

8. Safra kesesi ve yollarının semptomsuz konjenital anomalileri, polipleri, safra kesesi

taşları, bilier diskineziler, laparotomi ve laparaskopik yapılmış kolesistektomiler, endoskopik

sifinkterotomiler, endoskopik olarak safra yolu taşlarının çıkarılması, safra yollarının AlonsoLej sınıflamasına göre tip II kistleri

bu nedemek oluyor bilen varmı bende safra kesemi aldırdım askeri personel olabilirmiyim yardımcı olurmusunuz

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