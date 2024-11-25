KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Kasım 2024 17:19
dış işleri ilanına başvuracak var mı?

dış işleri ilan açmıştı. başvurular bugün başladı. YDS'den +60 istiyor mühendisler için. Teknik destek birimi için başvuracağım

60 kişi çağırıyor mülakata büyük ihtimalle mülakata bile çağrılmam çünkü yds 62.5 bende. tam sınırdayım yani... ama diyelim çağrıldım yazılı sınavda kalırım büyük ihtimalle (epey zor bana göre çünkü haliyle baya iyi ingilizce gerekiyor) hiç mülakata gitmedim deneyim olsun istedim açıkçası.

merak ettim kimler başvuracak diye.


lethediane
Aday Memur
25 Kasım 2024 17:30

Hocam yazılı sınava çağrılanların puanı o kadar düşmüyor, sınava çağrılma ihtimaliniz çok düşük. Daha önce yazılı aşamasına girmiştim YDS 88 benim ve 70in altında kaldım yazılı aşamasında, o sebeple mülakat hakkında bir şey diyemeyeceğim.


isimsizkaldımki
Aday Memur
25 Kasım 2024 17:41

evet evet bende tahmin ediyorum. büyük ihtimalle yazılıya bile çağrılmam. tam sınırdayım çünkü.

benim başvuruyu açıp gülerler hatta bence ahhahah...ama bir şey kaybetmeyeceğim sonuçta başvurunca. Tamamen öylesine başvuruyorum aslında...

lethediane, 1 saat önce

Hocam yazılı sınava çağrılanların puanı o kadar düşmüyor, sınava çağrılma ihtimaliniz çok düşük. Daha önce yazılı aşamasına girmiştim YDS 88 benim ve 70in altında kaldım yazılı aşamasında, o sebeple mülakat hakkında bir şey diyemeyeceğim.


lethediane
Aday Memur
25 Kasım 2024 17:54

Başvuru şartlarını taşıyorsunuz sonuçta ve dediğiniz gibi deneyim olur.

isimsizkaldımki, 58 dk. önce

evet evet bende tahmin ediyorum. büyük ihtimalle yazılıya bile çağrılmam. tam sınırdayım çünkü.

benim başvuruyu açıp gülerler hatta bence ahhahah...ama bir şey kaybetmeyeceğim sonuçta başvurunca. Tamamen öylesine başvuruyorum aslında...

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