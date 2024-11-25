Uzman ve Başöğretmenlik Takvimi belli oldu

Aralık ayının 2'si ile Aralık ayının 31'ine kadar 80 saat online eğitim alacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde ise 18 saat yüz yüze eğitim verilecek. Eğitimi eksiksiz tamamlayan öğretmenler ise Ocak ayına kariyer sahibi olarak girecek.Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları ise 5 Ocak'tan itibaren MEBBİS sistemi üzerinden alınabilecek Kaynak. herdakika.com.tr

Aralık ayının 2'si ile Aralık ayının 31'ine kadar 80 saat online eğitim alacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde ise 18 saat yüz yüze eğitim verilecek. Eğitimi eksiksiz tamamlayan öğretmenler ise Ocak ayına kariyer sahibi olarak girecek.Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları ise 5 Ocak'tan itibaren MEBBİS sistemi üzerinden alınabilecek Kaynak. herdakika.com.tr