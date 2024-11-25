Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 17:43
Uzman ve Başöğretmenlik Takvimi belli oldu
Aralık ayının 2'si ile Aralık ayının 31'ine kadar 80 saat online eğitim alacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde ise 18 saat yüz yüze eğitim verilecek. Eğitimi eksiksiz tamamlayan öğretmenler ise Ocak ayına kariyer sahibi olarak girecek.Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları ise 5 Ocak'tan itibaren MEBBİS sistemi üzerinden alınabilecek Kaynak. herdakika.com.tr

gıdaaa
Aday Memur
25 Kasım 2024 17:57

"Edinilen bilgiler MEB kaynaklarından elde edilmiştir. Ancak yine de Milli Eğitim Bakanlığının resmi takvim açıklaması beklenmelidir." o haberde bu da deniyor ancak hocam .


lutt
Şube Müdürü
25 Kasım 2024 18:05

resmi takvim açıklaması beklenmeli

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