Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Kasım 2024 18:09
Katiplik hakkında yardımcı olur musunuz?

Öncelikle merhaba sevgili abilerim, ablalarım veya kardeşlerim. Başlamadan önce katiplik hatta direkt adalet bakanlığı hakkında hiçbir bilgimin olmadığını, bu bakanlığa ve katipliğe "aday" biri olduğumu vurgulamak istiyorum ve sizden de bu durumun farkındalığıyla dönütler vermenizi rica ediyorum. Bunu söylememin sebebi forumda yeni üyeyim ve kayıt olup bu başlığı açmadan önce bir kaç konu okudum ve yorumlarda çok fazla üstten konuşan üslupsuz tipler gördüm. Gerek yok böyle şeylere günün sonunda en üstte ki adamın yeride toprağın 2 metre altı yani. Her neyse çok uzattım kusura bakmayın konuya geliyorum, İcra katipliği düşünüyorum bunun içinde Bilgisayar İşletmenliği kursuna başvurdum. Sürecin 3-4 ay sürdüğü(Mart ayında bitiyor hesaba göre) söylendi. Merak ettiğim husus şu bu sertifika katipliğe başvuru esnasında mı gerekli yoksa mülakatlar sonunda kazanma durumunda evrak teslimleri esnasında mı gerekli Şuan kursa başlasam mülakat sürecinde bir problem yaşar mıyım? Olası bir yetişmeme durumunda üniversitede almış olduğum "Temel Bilgisayar Bilimleri" dersi bu sertifika yerine geçerli olur mu? Adliye vs sormak için aradım açmadılar. Lütfen bilen birisi yardımcı olabilir mi?

Klavyemi geliştirmek için tavsiyeleriniz nedir? Günlük nasıl ve hangi sitelerden çalışmalıyım?

Ayrıca, zabıt katipliği ve icra katipliği arasında çok gidip geldim icraya karar verdim siz ne düşünüyorsunuz? Aranızda icra katibi olan varsa biraz anlatabilir mi memnun mu? Çalışma düzeninde aksama var mı yoksa sabit haftaiçi 08-17 haftasonu izinli şekilde mi? Tayin durumu nasıl mümkün mü? 3 sene sözleşme sonunda kadroya direkt geçebiliyor muyuz? İyisiyle kötüsüyle anlatıp yardımcı olacak birileri var mı?

Cevaplar için şimdiden çok teşekkürler.

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