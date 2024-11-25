Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


25 Kasım 2024 19:06
Haber Yazılımı konusunda uzman görüşü...

Merhaba,

Sadece orta doğu haberlerini kapsayan uluslararası bir proje için haber yazılımı ihtiyacımız ve uzman PHP yazılımcısı önerisine ihtiyacımız var. Biz 3 tane haber sitesi uzmanı firma bulduk. A Plus haber yazılımı paketleri apluswebyazilim.com.tr/haber-yazilimi ilk tercihimiz olacak. Sonra haberyazilimi.com, tumeva.com haber paketlerini inceledik ve beğendik.

Tecrübesi olan kişilerin değerli bilgi ve görüşlerini bekliyorum.

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