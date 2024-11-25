Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2024 19:19
İstifa Sonrası dönüş kurası

İstifa sonrası dönüş kurası ile yerleşenler ne zaman yer değiştirme yapabiliyor? Bilenler yazarsa sevinirim

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