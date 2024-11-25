Sizce idari dava açsam mı? (e-sınav görev vermeme cezası/tedbiri)

Merhaba,

MEB de öğretmenim. Ek gelir olsun diye e-sınavlarda görev alıyordum. Sınav başlamadan 15 dk önce bilgisayara giriş yapmak gerekiyor. Bir defa 2-3 dk geç kaldım ve ilgili yönergeye göre "1 yıl görev verilmemesi" yaptırımı uygulandı. Tekrarı halinde bu yaptırım 5 yıl uygulanıyor. Ve ben 2. olay olarak, rahatsızlandığım için göreve gitmedim. Hastaneye gittim rapor vermediler ama muayene kağıdı verdiler. İl Milli Eğitim bu konudaki mazeretleri değerlendiriyor, ben de dilekçe verdim ekte Muayene kağıdımı sundum. Cevaben "Sınav başlama saatinden sonra acil servisine başvurusunun olduğu, hekim tarafrndan rahatsızlığı ile ilgili iş göremezlik raporu düzenlenmediği" gerekçeleriyle mazeretim kabul edilmedi.

Özetle; cezaya itiraz için idari dava yolu kaldı sadece. İdare, muayene kağıdını mazeret belgesi olarak görmüyor ve sınav saatinden sonra doktora gitmiş olmamı da kötü niyet gibi değerlendirmiş.

Sizce bu karara karşı dava açsam kazanır mıyım? Kaybedersem MEB avukatının masrafını ödemem gerekecek. Sınav görevinden yılda 4-5 bin ancak kazanırım bu arada.

Yardımcı olanlara teşekkürler.