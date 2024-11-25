Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 19:35
Sizce idari dava açsam mı? (e-sınav görev vermeme cezası/tedbiri)

Merhaba,

MEB de öğretmenim. Ek gelir olsun diye e-sınavlarda görev alıyordum. Sınav başlamadan 15 dk önce bilgisayara giriş yapmak gerekiyor. Bir defa 2-3 dk geç kaldım ve ilgili yönergeye göre "1 yıl görev verilmemesi" yaptırımı uygulandı. Tekrarı halinde bu yaptırım 5 yıl uygulanıyor. Ve ben 2. olay olarak, rahatsızlandığım için göreve gitmedim. Hastaneye gittim rapor vermediler ama muayene kağıdı verdiler. İl Milli Eğitim bu konudaki mazeretleri değerlendiriyor, ben de dilekçe verdim ekte Muayene kağıdımı sundum. Cevaben "Sınav başlama saatinden sonra acil servisine başvurusunun olduğu, hekim tarafrndan rahatsızlığı ile ilgili iş göremezlik raporu düzenlenmediği" gerekçeleriyle mazeretim kabul edilmedi.

Özetle; cezaya itiraz için idari dava yolu kaldı sadece. İdare, muayene kağıdını mazeret belgesi olarak görmüyor ve sınav saatinden sonra doktora gitmiş olmamı da kötü niyet gibi değerlendirmiş.

Sizce bu karara karşı dava açsam kazanır mıyım? Kaybedersem MEB avukatının masrafını ödemem gerekecek. Sınav görevinden yılda 4-5 bin ancak kazanırım bu arada.

Yardımcı olanlara teşekkürler.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
25 Kasım 2024 20:03

Hastaneye gitmişsin doktor hasta olmadığını söylemiş, sınav görevine gidemeyecek kadar hasta olsan rapor verirdi. Hakim böyle düşünür, biz de öyle düşündük.

Davayı kaybedersin.

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