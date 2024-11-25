Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 19:37
sizde de her yer tıklım tıklım norm fazlası öğretmenle mi doldu?

napcaz fikri olan var mı?

ya bizdeki norm fazlalarının puanları da az buz değil nerden baksan en düşüğü en az 100 puan.


Mateist
Aday Memur
25 Kasım 2024 19:42

Bütün büyükşehirlerde durum benzer. 300 lerle norm fazlası olanlar var.


tonya61
Aday Memur
25 Kasım 2024 19:57
Artık il içinde yer değiştirmek mucize gibi.Olduğumuz yerden emekli olacağız.
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