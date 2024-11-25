Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 20:34
Polislikten öğretmenliğe geçenlerin yaptigi şark görevi öğretmenlikte zorunlu hizmet sayılır mı?

Değerli hocalarım, malumunuz pek çok emniyet mensubu öğretmenliğe geçmeden önce şark görevini yapmış oluyor. Ve istifa dilekçemize bütün haklarım saklı kalmak şartıyla diye yazıyoruz. Daha önce polislikten geçen hocalarıma zorunlu hizmetten muaf olup olmadıklarını sormak istiyorum.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Kasım 2024 23:02

O sil bastan.

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