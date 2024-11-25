Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 20:34
POLİSLİKTEN ÖĞRETMENLİĞE GEÇENLERİN YAPTIĞI ŞARK GÖREVİ, ÖĞRETMENLİKTE ZORUNLU HİZMETİN YERİNE SAYIL

Değerli hocalarım, malumunuz pek çok emniyet mensubu öğretmenliğe geçmeden önce şark görevini yapmış oluyor. Ve istifa dilekçemize bütün haklarım saklı kalmak şartıyla diye yazıyoruz. Daha önce polislikten geçen hocalarıma zorunlu hizmetten muaf olup olmadıklarını sormak istiyorum.

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