KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Kasım 2024 21:12
2024/2 merkezi atama sayısıyla alakali

Merhaba arkadaşlar maliyede çalışan bir arkadaşımla konuştum duyumlara göre merkezi atama sayıları az fikrin var mı dedim bizim mudurumuzde kadro talebinde bulundu fakat yetkililer halkımız dayansın enflasyonla mücadelede aynı gemideyiz gibi ifade kullanıp tasarrufun dibini uygulucaklarmis yani merkezide toplam 50 60 gibi sayi çıkacakmış doğruluk payı nedir bilmiyorum


Adanam001
Aday Memur
25 Kasım 2024 21:29
.

the back of furkan
Şef
25 Kasım 2024 21:39

https://www.memurlar.net/haber/1119088/bugun-son-gun-kpss-yerlestirmeleri-yapilamiyor.html

konuyla ilgili haber.

Diğer yandan, KPSS merkezi yerleştirmeler için kurumların kadro bildirimi için belirlenen uzatılmış son tarih 25 Kasım 2024'dür.

Şayet bu kısa sürede yeni bir atama izni kararı çıkmazsa, 2024/2 ÖSYM KPSS yerleştirmelerinde parmakla sayılacak düzeyde kadro olduğunu görmüş olacağız.


Sansasyonell
Aday Memur
25 Kasım 2024 21:50
polis, asker ve sağlık alımları hariç her şey azalcak demişlerdi zaten, kitler dahildi yani

ykerim
Aday Memur
25 Kasım 2024 21:57

50-60 kişilik merkezi alım mı açılır yav. Merkezi olmaz o zaman o. Açıktan bile yüzlerce alım var şuan.


lethediane
Aday Memur
25 Kasım 2024 22:06

Ne diyelim emeklerimiz boşa gitmez inşallah...

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