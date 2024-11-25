Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Kasım 2024 21:22
whatsapp Grupları

Merhaba arkadaşlar okul/kurum whatsapp gruplarından paylaşılan ancak Ebys den gönderilmeyen yazılar için whatsapp paylaşımı resmi nitelik taşır mı ?

24 Kasım Pazar günü yapılacak tören ile ilgili yazı cuma akşamı sadece whatsapp grubundan paylaşıldı ancak resmi yazı olarak ebys den yazılmadı. Törene katılmadığımız için milli eğitim soruşturma açacağını belirtti. Böyle bir şeye hakları var mıdır?


kyturan
Şef
25 Kasım 2024 22:06

Egerki kurulda karar aldiysaniz sizi baglar. Ustelik ebys daha ogretmenlere acilmadi


Sevdim-Seni
Genel Müdür
25 Kasım 2024 22:08

amirler her görevi yazılı vermeye kalkarsa hiç bir iş yürümez,

sözlü söylenen şeyler de emirdir,

kaldı ki yazılı ıspatlanabilir bir iletişim aracıdır whatsapp


aniceman
Daire Başkanı
25 Kasım 2024 22:26

Sayılmaz, sayılsa ebys neden var. Anlık mesajlaşma uygulamaları asli yazışma yollarına alternatif değil, destekleyici olabilir ancak, asli olan resmi uygulamalardır. Yazı ebys den yazılır, ayrıca isterseler mesajlaşma uygulamasından da bir an önce haberdar olunması için ayrıca yazılabilir. Ancak ebys de öğretmenlere açık değil şu an, onun için de yine resmiyet için imza sirkülü duyuru yapılması gerekir.

whatsapp ın asli duyuru aracı olarak kullanıldığı gruplara dahil olmayınız!

Ayrıca 24 kasım benim bildiğim zaten tatil...

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