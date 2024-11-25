whatsapp Grupları

Sayılmaz, sayılsa ebys neden var. Anlık mesajlaşma uygulamaları asli yazışma yollarına alternatif değil, destekleyici olabilir ancak, asli olan resmi uygulamalardır. Yazı ebys den yazılır, ayrıca isterseler mesajlaşma uygulamasından da bir an önce haberdar olunması için ayrıca yazılabilir. Ancak ebys de öğretmenlere açık değil şu an, onun için de yine resmiyet için imza sirkülü duyuru yapılması gerekir.

whatsapp ın asli duyuru aracı olarak kullanıldığı gruplara dahil olmayınız!

Ayrıca 24 kasım benim bildiğim zaten tatil...