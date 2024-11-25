KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Kasım 2024 22:48
İkinci Grup Atama İzinleri Hk.

Cumhurbaşkanlığı tarafından atama izni kararı çıkmama gibi bir durum yaşanır mı? Daha önce bunun örneği var mıdır? Sonuçları neler olur 2024/2?de sizlerce?


ykerim
Aday Memur
25 Kasım 2024 22:53

97 puanla atanamadım diye başlık açarlar.


the back of furkan
Şef
25 Kasım 2024 23:13

en düşük sayıdaki merkezi atamaları analiz ettim. hepsinin ortak özelliği seçimden sonra yapılmış olmaları.

31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonrası;

2019/1 KPSS - 1,014

2021/1 KPSS - 1,027

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi sonrası ;

2018/1 KPSS - 1,471

2020/2 KPSS - 1,677

2018/2 KPSS - 1,729

31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonrası;

2019/2 KPSS - 1,749

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası ;

2024/1 KPSS - 1,816 - SON ATAMA

2023/1 KPSS - 1,818

2022/1 KPSS - 1,878

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotlari/ burdan ayrıntılı bakılabilir.

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