Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Kasım 2024 23:52
Güvenlik soruşturması geçmeyenler

Merhaba üni hastanesinde güvenlik soruşturması geçmeyip dava açıp ve davayı kazandıktan sonra özlük hakları ve alacakları için dava açan var mıdır aranızda?

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