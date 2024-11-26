Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2024 00:36
İlçeye resen yok..
Bazı illerde ilçelere resen gönderilmeyecek, sadece ilçe içinde yapılacak deniyor. bununla ilgili bilgisi olan var mı? bakanlığın genelgesine uymama imkanı var mı memlerin?

windows7
Şube Müdürü
26 Kasım 2024 00:40
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ömer42
Genel Müdür
26 Kasım 2024 00:56

ÖMK valinin inisiyatifine bırakıyor hocam. Vali (il mem teklif eder tabi) ilçe veya il içinde resen atama yapabileceği gibi atama yapmayabilir de.


windows7
Şube Müdürü
26 Kasım 2024 01:13
teşekkür ederim hocam. birçok il, sadece mem kadrosundaki fazlalıkları ilçelere yollamış. onlarda 3-5 kişi zaten. ama Kayseriye baktım mesela. hiç acımamış. herkesi darmadağın etmişler.
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