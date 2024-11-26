İlçeye resen yok..

Bazı illerde ilçelere resen gönderilmeyecek, sadece ilçe içinde yapılacak deniyor. bununla ilgili bilgisi olan var mı? bakanlığın genelgesine uymama imkanı var mı memlerin?

Bazı illerde ilçelere resen gönderilmeyecek, sadece ilçe içinde yapılacak deniyor. bununla ilgili bilgisi olan var mı? bakanlığın genelgesine uymama imkanı var mı memlerin?