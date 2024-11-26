KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Kasım 2024 01:35
Mühendisler nasıl formasyon alabilir

Herkese merhaba . Yeni üye oldum yanlış yere açmış olabilirim konuyu. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Hamilelik ile beraber 3 yıldır çalışma hayatım yok. Geçmişte verdiğim maddi manevi emeğe üzelerek, kendime ve oğlumun geleceğine haksızlık etmemek için yeniden bir şeyler yapmak istiyorum . Özelde şartlar bir anne için çok zor . Benimde aklıma acaba formasyon alıp öğretmen olarak atanabilir miyim diye fikir geldi . Bilenler sorularımı yanıtlandırısa çok sevinirim. 29 yaşındayım formasyon alabilir miyim , mezun olduğum not ortalamam 3.00

Güz dönemi başvuru yapmadım , bahar dönemi formasyon açılır mı ? Açılırsa hangi şartları taşımam lazım kabul edilmek için. Kabul edildim diyelim 1 yılda mezun oldum diyelim KPSS de gk-gy sınavı dışında eğitim bilimlerindende mi sınava girmeliyim? Verdiğim bunca çabaya emeğe değer mi atanabilir miyim ? Baktım 60 puanlarda çok atanan var ama emin olamıyorum. Ankara?da hangi üniversiteye başvurabilirim ? Bilenler yanıtlarsa çok sevirim

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