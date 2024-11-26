Tüketici hakem heyeti

Selamün aleyküm. Sayfanın konusuyla alakası yok biliyorum fakat bir konu danışmak istiyorum devrelerim veyahut şeflerimden bilen varsa. Ben 2022 Kasım ayında robot süpürge almıştım vatan bilgisayardan 5bin liraya. 2024 Eylül ayında arızadan dolayı götürdüm servis açtılar, bana sms atmışlar faturayla birlikte gelin iade yapacağız diye. faturada yazan bedeli iade edeceklermis. şuan robotun fiyati 20 22 civarı internette baktığımda. parayı iade almak istemiyorum oluşan enflasyon malum. ellerinde şuan benim robottan olmadığı için iade yapabilirler mis. Tüketici hakem heyetine yazsam arızanin giderilmesi yada değişimi, aynısı yoksa muadili veya üst modeli ile buna benzer bir karar çıkarmı yoksa 5bin lirayi odetirmi. bu konuyla alakalı nasil bir yol izlemeliyim. Teşekkür ederim şimdiden

Selamün aleyküm. Sayfanın konusuyla alakası yok biliyorum fakat bir konu danışmak istiyorum devrelerim veyahut şeflerimden bilen varsa. Ben 2022 Kasım ayında robot süpürge almıştım vatan bilgisayardan 5bin liraya. 2024 Eylül ayında arızadan dolayı götürdüm servis açtılar, bana sms atmışlar faturayla birlikte gelin iade yapacağız diye. faturada yazan bedeli iade edeceklermis. şuan robotun fiyati 20 22 civarı internette baktığımda. parayı iade almak istemiyorum oluşan enflasyon malum. ellerinde şuan benim robottan olmadığı için iade yapabilirler mis. Tüketici hakem heyetine yazsam arızanin giderilmesi yada değişimi, aynısı yoksa muadili veya üst modeli ile buna benzer bir karar çıkarmı yoksa 5bin lirayi odetirmi. bu konuyla alakalı nasil bir yol izlemeliyim. Teşekkür ederim şimdiden