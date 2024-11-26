Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2024 07:50
Kadro 3 Kişi ama Derslere 2 Kişi Giriyor - Lütfen Yardım

Öncelikle herkese merhaba,

Meslek lisesinde 3 İngilizce öğretmeninden biriyim. Okulumuzda 62 saat İngilizce dersi var. Zümremizden biri 2 yıldır görevlendirme ile müdür yardımcılığı yapıyor, dolayısıyla sadece 4 saat derse giriyor. Ek ders de almıyor. Durum böyle olunca 58 saat dersi 2 kişi paylaşıyoruz 28-30 şeklinde. Şunu belirteyim, 30 saat derse girmekten şikayetçi değiliz ancak bir süre sonra verim alamıyoruz. Şikayetimiz 3 kişilik kadroda 2 kişi dersleri sırtlanmak. Bu konuda ne yapılabilir? 21 saatten fazla dersi reddetme hakkımız olduğunu biliyorum ama artık tasarruf tedbirleri sonucunda herkes 30 saat girecek falan dendi, kafamız karıştı. Bu doğru mu? Müdür beyle konuşup görevlendirme veya ücretli bir öğretmen talep etmesini isteyeceğiz ancak olumlu cevap alacağımızı zannetmiyorum. Nasıl bir yol izlenmeli? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ediyorum.

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