Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2024 07:56
Çocuk yardımı/öğretmen

Büyük çocuğum 6,5 küçük çocuğum 4 yaşında. Ben doğum izninden döneli iki sene oldu. Ama hiç çocuk yardımı almamışım. Dilekçe verince geriye dönük sadece üç ayın yardımını alabiliyorum.Beyan bildirmek sadece benim sorumluluğumda mı? Özlük işlerini takip eden idarecim de kusurlu değil mi? Yardımın geriye dönük hepsini almak için dava açabilir miyim?

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