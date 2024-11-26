Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


26 Kasım 2024 10:45
Bebek bezi seçimi sorunsalı :)

Kızıma kullandığım bez konusunda nihai karardım bebem natural oldu :) bu esnada da baya araştırdım yorumları falan meğerse bir çok marka hayat holdinginmiş molfix bebem natural molped https://www.instagram.com/hayatholding_/


Belkıs Kısmet
Aday Memur
26 Kasım 2024 10:46

bende oğlana molfix kullanıyorum ama bende bilmiyordum vallahi tüm bu markaların hayat holding markası oldugunu :)

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Spora gitme isteğim kalmadıBebek bezi seçimi sorunsalı :)

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