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Editörler : oto-danisman-expert


26 Kasım 2024 11:02
yeni mahsül Medine hurmaları
toptan ve parekende satış... parekende kargo bedeli sabit 85 TL 2000 TL ve üzeri siparişte kargo ücretsiz.. Malatya ve İstanbul depolardan kargoyla hızlı teslimat. otobüsle gönderim ve kapıda ödeme yoktur. her bütceye uygun hurma çesidi mevcuttur. kalitesine göre fiyatlar değisiyor.

ibocan22
Aday Memur
26 Kasım 2024 11:03
irtibat 05303252180
Toplam 1 mesaj

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yeni mahsül Medine hurmaları

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