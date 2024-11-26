yeni mahsül Medine hurmaları

toptan ve parekende satış... parekende kargo bedeli sabit 85 TL 2000 TL ve üzeri siparişte kargo ücretsiz.. Malatya ve İstanbul depolardan kargoyla hızlı teslimat. otobüsle gönderim ve kapıda ödeme yoktur. her bütceye uygun hurma çesidi mevcuttur. kalitesine göre fiyatlar değisiyor.

toptan ve parekende satış... parekende kargo bedeli sabit 85 TL 2000 TL ve üzeri siparişte kargo ücretsiz.. Malatya ve İstanbul depolardan kargoyla hızlı teslimat. otobüsle gönderim ve kapıda ödeme yoktur. her bütceye uygun hurma çesidi mevcuttur. kalitesine göre fiyatlar değisiyor.