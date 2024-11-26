KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Kasım 2024 13:12
1. dereceden yakının maaşına haciz memurluğa engel mi?

Merhabalar 1. dereceden yakınımın ödeyemediğmiz borçlar nedeniyle maaşına haciz gelmesi durumu var. Benim de önümüzdeki yıl atanma ihtimalim çok yüksek. Bu durum güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?( Benim kendi üstüme herhangi bir borcum ve sicil kaydım yok)


the back of furkan
Şef
26 Kasım 2024 13:22

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A fıkrasında belirlenen memur olabilmek aranacak genel şartlarda, borçlarından dolayı hak ve alacaklarına haciz konulmasının memuriyete engel olduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir.

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