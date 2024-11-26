1. dereceden yakının maaşına haciz memurluğa engel mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
2024/2 merkezi atama sayısıyla alakaliKPPS Birincisi Olmak.Alım yapmasını beklediğiniz kurumlar neler?Ekonometri lisans bölümü atanma durumu nedirDhmi apron memurluğuMerkezi Atamadan Sonra Unvan Değişikliği?dış işleri ilanına başvuracak var mı?İkinci Grup Atama İzinleri Hk.Güvenlik soruşturması bekleyenler4bli istifa dilekçemi işlemiyorlar.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi