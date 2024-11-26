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26 Kasım 2024 13:29
Yemek Ücretleri

Resmi Kurumlarda çalışan arkadaşlar yemek bedellerini yaza bilirmi Bizde Konya Tarım İl Müdürlüğü 65.00 TL.

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