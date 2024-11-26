Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 13:39
OKB teshisi ve ne yapacağını bilememek

2020 yılında başlayan bir sağlık problemim var çeşitli hastanelere çeşitli polikliniklere gittim 1.5 yıl önce bir doktor psikolojik olabilir dedi ve 1.5 yildir pskiyatriye gidiyorum okb teshisi konuldu çeşitli ilaçlar kullandım kimisinde yan etkilerinden dolayı işime engel olacağı için devam edemedim fakat dayanamıyorum çocuğum olmasa bir dakika düşünmem intihar ederdim kendi hayatim bu kadar kotuyken çocuğumun hayatinida karartmak istemiyorum fakat artık dayanamıyorum ilaçlarımı duzenli kullanıp iyileşmek istiyorum bunun içinde rapor almam lazım fakat rapor alırsam durum bildirir raporu istinyecekler ve herkes öğrenmiş olacak sanki emniyet bunu öğrendiğinde beni dislayacaklar gibi geliyor ve anlamilsizca utaniyorum ama hayat böylede devam etmiyor ne yapacağımı bilmiyorum

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