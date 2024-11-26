Müftülerin sınav yapması

tam göremedim ama konu çıkmamış müftüler tüm kadrolu bayan personeli sınav yapabilir mi yönetmelikte böyle bir hakkı var mı

tam göremedim ama konu çıkmamış müftüler tüm kadrolu bayan personeli sınav yapabilir mi yönetmelikte böyle bir hakkı var mı