Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


26 Kasım 2024 15:13
Müftülerin sınav yapması

arkadaşlar selamun aleyküm müftü bey bir yazı atıp tüm bayan personeli bir ay sonra sınav yapacağını duyurdu sorum şu ki kurum amirinin kadrolu personelini böyle bir sınav yapma yetkisi var mı mevzuatta var mı böyle bir madde


zümraa90
Aday Memur
26 Kasım 2024 15:19
tam göremedim ama konu çıkmamış müftüler tüm kadrolu bayan personeli sınav yapabilir mi yönetmelikte böyle bir hakkı var mı
Toplam 1 mesaj

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