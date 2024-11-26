Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2024 15:41
Sağlık bakanlığı 4b li şoför kadro alır mı

Son sağlık bakanlığı alımında KPSS ortaöğretim üzerinden şoför olarak işe başlayanların kadro durumu 3+1 mi yoksa sadece sözleşmeli olup çakılı kadro mu bulunduğum şehirdeki personel birimi 3+1 olmadığını çakılı kadro olup sadece sözleşmeli personel olduğumu söyledi lütfen bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi

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