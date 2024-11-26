Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2024 16:07
Yarıyıl mazeret tayini İl Emri sorunsalı

Merhaba . 2025 şubat ayında 3 senem dolacak ve seçim döneminde kadrolu olmuştum. Eşim başka ilde kadrolu memur ve eş durumu yapmak istiyorum. Son açıklamalarda yarıyıl mazeret tayini için 28 şubat tarihinin baz alınacağı duyuruldu. Tercihim çıkmaz ise bu yarıyıl mazeretinde il emri verilir mi? Daha önce verildi mi?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Kasım 2024 16:11

Verilmez. Puan biriktir biraz

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