Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2024 16:25
Yeni Atanan Öğretmen Soruları

Merhaba,

En son yapılan atama sonucunda başka bir ile atanan bir öğretmen için, MEM'de yayınlanan duyuruda Vekaletname ile göreve başlanamayacağı yazıyor. Fakat öğretmenin hamilelik durumundan dolayı ya da doğum olabilme durumundan dolayı seyahat yasağı var ise bu durumda vekaletname ile göreve başlama yapılabilir mi?

Yönetmeliklerde vekaletname ile göreve başlanabileceği yazıyor ama MEM kendi isteği doğrultusunda böyle bir karar alabilir mi?


Bir Bilir Kişi
Aday Memur
26 Kasım 2024 16:27

Bir başka soru ise;

Yeni atanan öğretmenin zorunlu görevini eş durumu nedeniyle erteleme durumu söz konusu olabiliyor mu? Ya da 4 yıl zorunlu görevini tamamlamadan eş durumu ile başka ile tayin isteme hakkı var mı?

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