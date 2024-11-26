Yeni Atanan Öğretmen Soruları

Merhaba,

En son yapılan atama sonucunda başka bir ile atanan bir öğretmen için, MEM'de yayınlanan duyuruda Vekaletname ile göreve başlanamayacağı yazıyor. Fakat öğretmenin hamilelik durumundan dolayı ya da doğum olabilme durumundan dolayı seyahat yasağı var ise bu durumda vekaletname ile göreve başlama yapılabilir mi?

Yönetmeliklerde vekaletname ile göreve başlanabileceği yazıyor ama MEM kendi isteği doğrultusunda böyle bir karar alabilir mi?