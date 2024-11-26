Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Kasım 2024 16:41
Uyku Apnesi Durum Bildirir Rapor Süreci

Merhaba iyi günler. Uyku Apnesi hastalarının c dilim rapor almalarıyla ilgili olarak sorularım vardı. apnenin derecesini belirleyen rapor özel hastaneden alındığında geçerli oluyor mu? Bu rapor alındıktan sonra süreç nasıl işliyor, emniyet yazı ile başka bir hastanede tekrar yatış mı istiyor, yoksa raporla birlikte heyete mi gidiliyor?

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